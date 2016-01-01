Куртки в народ

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ТД "Русское Раздолье"

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Куртка мужская Р-1167
КУРТКА МУЖСКАЯ Р-1167
11 500 руб

 

Размеры:

Наличие необходимого размера, пожалуйста, уточняйте по телефону 8 (905) 712-55-72

 

Цвет: темно-синий

Куртка мужская Р-1167

Куртка мужская Р--1167Куртка мужская Р-1167Куртка мужская Р--1167Куртка мужская Р-1167куртка мужская Р-1167куртка мужская Р-1167

 

- Мужская зимняя куртка в современном европейском стиле.

 

- Модель имеет удлиненный крой и безупречную посадку.

 

- По бокам имеются шлицы на молнии для удобства использования в транспорте.

 

- Мембранная тактильно приятная ткань обладает свойствами воздухопроницаемости и ветрозащиты, а также водонепроницаемостью.

 

- Внутренняя часть воротника и внутренняя часть капюшона отделаны приятным материалом Velboa для дополнительного комфорта в непогоду.

 

- Современный сверхлегкий утеплитель Eltex Competitive insulation.

 

- Отстёгивающийся аккуратный капюшон.

 

- Удобный карманы как внутри, так и снаружи куртки.

 

 











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