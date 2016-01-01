Куртки в народ

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- Мужская зимняя куртка в современном европейском стиле.
- Модель имеет удлиненный крой и безупречную посадку.
- По бокам имеются шлицы на молнии для удобства использования в транспорте.
- Мембранная тактильно приятная ткань обладает свойствами воздухопроницаемости и ветрозащиты, а также водонепроницаемостью.
- Внутренняя часть воротника и внутренняя часть капюшона отделаны приятным материалом Velboa для дополнительного комфорта в непогоду.
- Современный сверхлегкий утеплитель Eltex Competitive insulation.
- Отстёгивающийся аккуратный капюшон.
- Удобный карманы как внутри, так и снаружи куртки.